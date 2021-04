Gabriela Pugliesi Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 22:08

A influenciadora Gabriela Pugliesi intrigou os seguidores nesta sábado ao postar uma foto de sua sombra ao lado da silhueta de um homem misterioso. Nesta semana, os fãs da loira suspeitaram de um affair com o artista plástico e ex-rapper Tulio Dek, após os dois postarem fotos bebendo o mesmo vinho e ouvindo a mesma música no mesmo local.

No entanto, Pugliesi não divulgou mais nada: a foto foi postada em meio a outros registros de sua viagem à Bahia. Tulio Dek já namorou Cleo Pires por três anos, num relacionamento que terminou em 2008. Nesta semana, o ex da Pugliesi, Erasmo, comentou os rumores de que a teria traído com outro homem. Ele disse que se trata de um boato "criativo", e que é "bizarramente viciado em mulher"