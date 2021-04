No colo do pai, Carol Portaluppi curte dia de praia no Rio

Rio - Carol Portaluppi desfilou sua beleza pelas areias da Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, neste domingo. A filha de Renato Gaúcho atraiu olhares com sua boa forma e posou para muitas fotos com fãs que a abordaram. Carol estava acompanhada pelo pai, Renato Gaúcho, e se divertiu tirando fotos no colo dele. Renato se recuperou recentemente da covid-19 . Apesar da proibição de permanecer nas praias nos finais de semana, o local estava lotado e ninguém parecia estar usando máscara.