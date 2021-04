Renato Gaúcho LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 14:16

Rio - Através das redes sociais, a filha de Renato Gaúcho, Carol Portaluppi, confirmou que o pai está com Covid-19. Com isso, o técnico não comandará o Grêmio contra o Independiente del Valle, no Equador, na próxima quarta-feira, pela Libertadores da América. O comandante do clube gaúcho afirmou ter sentido dores no corpo, febre e garganta inflamada.

"Vamos orar e mandar muitas energias boas. Papai está com covid, mas sei que ele vai sair mais forte ainda dessa! Te amo", escreveu Carol. Em nota, o Grêmio afirmou que o testa feito no último sábado havia dado negativo: "Apesar do último RT-PCR, realizado no sábado, ter sido negativo, coletamos um novo teste na manhã desta segunda-feira e aguardamos o resultado. Renato teve pico febril durante a noite e segue indisposto. Com isso, o treinador está fora da delegação que irá para Quito".