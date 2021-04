Pedro Vedova com seu filho, Antonio Reprodução Internet

Rio - O jornalista Pedro Vedova contou que seu segundo filho, Antonio, fruto do casamento com Gabriela Vidigal, nasceu recentemente. O correspondente internacional da Globo contou que o bebê deu um susto nos pais, já que nasceu no meio da rua, em uma ambulância, em Londres, na Inglaterra.

"Esse levado nasceu na ambulância. Duas semanas atrás, meu menino preferiu o colorido das sirenes em vez do branco do hospital", iniciou Pedro Vedova. "O parto normal foi surreal. Minha mulher - pronta, conectada e empoderada - tinha o caos sob controle. No fundo, sabíamos que era só pressa do Antonio de distribuir amor no mundo", completou.

"Com essa família linda, eu também teria pressa para chegar logo! Viva o Antônio! (Viva o SUS britânico)”, escreveu Felipe Brissolla, repórter da Globo. “Seja bem-vindo, belo Antônio! Deus lhe abençoe e proteja sempre!”, disse André Trigueiro. "Parabéns para a família! Já nasceu com histórias para contar", comentou Ana Paula Araújo.

Além de Antonio, Pedro Vedova e Gabriela Vidigal também são pais de Ana, que nasceu em novembro de 2018.

