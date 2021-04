Carol Portaluppi, Guga Nandes e Lipe Ribeiro Guto Costa/Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 13:56 | Atualizado 30/04/2021 14:03

Rio - Guga Nandes divulga, nesta sexta-feira, a faixa “Apaixonei de Vez” em todos aplicativos de música, com direito a clipe protagonizado por um “casal” de peso, o ex-participante de "A Fazenda" Lipe Ribeiro e a influenciadora Carol Portaluppi.

Depois de “Reticências”, que conta com mais de 14 milhões de visualizações, e “Presentinho”, single de Platina com 60 milhões de visualizações, o cantor carioca promete entregar mais um grande sucesso. Composta por Guga Nandes, Thiago Soares, Paraíba e Rafa Lucas, “Apaixonei de Vez” conta a famosa história do vagabundo que se apaixona perdidamente pela dama.



No refrão que tem os versos “Você pode printar essa conversa, eu vou te assumir para todo mundo. O que passou, passou não interessa, a dama apaixonou o vagabundo” o romance característico do pagode fica em evidência, enquanto os trechos finais "apaixonei, apaixonei de vez, apaixonei e nunca mais eu voltei” promete ficar na cabeça até dos maiores solteirões.



“Essa canção fala de um casal que larga tudo, os amigos, cerveja, as noites, a vida de solteiro literalmente para viver a vida juntos. Ela tem uma energia muito boa, bem para frente e no final ela é de surpreender, quando a gente acha que ela tá acabando ainda vem um bônus aí que é justamente a frase ‘apaixonei de vez’ que levanta a música mais ainda e faz a galera bater palma e se divertir”, conta Guga.



O clipe engloba todo esse clima de romance trazendo o ex-A fazenda, Lipe Ribeiro, e a digital influencer, Carol Portaluppi, para interpretar um casal apaixonado. O vídeo mostra Lipe desapegando da antiga vida de badalação, bebidas e noitadas, para se envolver com sua nova paixão.



“O Lipe e a Carol terem topado participar foi incrível. O Lipe é um amigo realmente que eu ganhei, aceitou de primeira gravar, a Carol também e eles combinaram perfeitamente. O clima na gravação foi super descontraído, de resenha, de amizade e de profissionalismo, foi muito bacana. Tenho certeza que o público vai adorar e vai dar o que falar também porque eu já sei que tem surgido muitas fofocas por aí”, brinca o cantor.



“Que música, que clipe! É daquelas que a gente grava o clipe, mas continua ouvindo, parava de gravar e a gente continuava cantando. ‘Presentinho’ foi a primeira música que escutei depois que saí do reality e eu vivo cantando ela e, agora, estamos aqui com esse fenômeno. Tamo Junto irmão”, relembra Lipe.



“Eu amei muito participar desse clipe e tenho certeza que vai bombar muito”, comemora Carol.