Rio - Luisa Mell compartilhou com os seguidores, nesta sexta-feira, que está novamente com Covid-19. A ativista disse que está com sintomas como cansaço e dor no corpo, ela explicou que fez um teste de farmácia e deu negativo, por isso precisou refazer.



"Desta vez o do cotonete. E o resultado foi positivo. Hoje acordei mal... Gripe forte, cansada, dor no corpo, tosse. Vocês têm ideia do quanto este teste de sangue na farmácia é perigoso?", alertou.