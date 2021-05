Arthur Nogueira e Hiran se encontram com a liberdade e o prazer em ’Salvador’ Geovane Peixoto e Luan Cardoso

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 13:03 | Atualizado 03/05/2021 13:03

Rio - Saudades, liberdade e prazer dão os rumos para o encontro entre Arthur Nogueira e Hiran no single "Salvador". A faixa, produzida por Ubunto, está em todas as plataformas, através da Xirê com distribuição da Believe. A canção, que passeia por metáforas e locais da capital baiana, ganhou células do samba reggae e um clima especialmente afrodisíaco. O resultado ficou com a cara da cidade, com o poder de trazer diversos sentimentos que ela nos provoca. Um clipe dirigido por Geovane Peixoto, com imagens da capital baiana misturadas a projeções com os artistas acompanham o lançamento.

fotogaleria

Publicidade

"A canção é homoerótica e se refere, para mim, a todos os sentidos do termo 'Salvador' — a cidade, o adjetivo e o substantivo. É um lugar onde eu gosto de estar, mas que também me fortalece e livra da intolerância. No Brasil de hoje, o carnaval é salvador: uma bela e implacável afirmação das liberdades individuais, da liberdade de expressão, da sensualidade, da democracia de um modo geral. E na cidade de Salvador, em fevereiro, é como se todos esses conceitos abstratos pudessem ser vistos a olhos nus", garante o compositor Arthur Nogueira.

"Ele conta que a letra começou a surgir no Porto da Barra, a partir do poema "We Two Boys Together Clinging", do americano Walt Whitman. "Nós dois garotos juntos agarrando, um ao outro, sem pensar no fim", traduziu livremente Arthur. "Se Salvador é uma cidade tão moderna e Whitman é o poeta do homem moderno, pareceu-me uma boa sacada trazê-lo para o verão", conclui.

Publicidade

Hiran vê esta faixa como um presente. "Ela é um suspiro, uma baforada de ar fresco. Em meio à tanta miséria na mundo, falar sobre amor traz boas sensações e adoro me ver na possibilidade de ser esse veículo de calmaria e de falar coisas bonitas", revela o baiano. "Sinto muitas dessas palavras da música e me sinto inspirado por elas. Existe muita verdade e identificação neste encontro entre Arthur, Ubunto e eu", acredita.