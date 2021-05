Victoria Beckham Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 14:42

Rio - Victoria Beckham fez uma revelação nas redes sociais. Mãe de quatro filhos, a cantora compartilhou um post falando que a filha Harper, de 9 anos, havia perdido um dente e em seguida revelou que tem um 'balde inteiro cheio de todos os dentes' dos filhos que tem com David Beckham.



"Ok, então o dente de Harper Seven caiu ontem à noite, ela deixou o dente ao lado da cama", disse. "E eu tenho outro dente para adicionar à minha coleção", continuou. "Então, eu tenho uma pergunta para fazer: O que todas as mamães e papais fazem com todos os dentes coletados? Eu tenho um balde inteiro cheio de todos os dentes dos meus filhos. O que fazemos com eles?", completou.