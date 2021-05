Angelina Jolie em Os Eternos Reprodução/YouTube

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 16:17 | Atualizado 03/05/2021 16:18

Rio - A Marvel divulgou as primeiras imagens do filme "Os Eternos" nesta segunda-feira. Em um vídeo, o estúdio mostrou algumas novidades sobre as produções, entre elas "Viúva-Negra" e "Pantera Negra 2". Nas cenas, é possível ver Angelina Jolie segurando uma espada, além do resto do elenco do longa que estreia dia 5 de dezembro.

O filme fala sobre uma raça de super-humanos criados por alienígenas Celestiais durante uma passagem pela Terra, escondidos e influenciando acontecimentos históricos. O elenco tem ainda Kit Harington, o Jon Snow de "GOT", como Dane Withman. Thanos, o vilão da franquia Os Vingadores, é um dos Deviantes, um grupo corrompido.