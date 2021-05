Karol Conká lança novo single, ’Dilúvio’ Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 11:59 | Atualizado 04/05/2021 12:03

Rio - Karol Conká contou que vai lançar seu novo single, "Dilúvio", à meia-noite do dia 5 de maio. Ou seja, bem próximo ao horário da final do "BBB 21", que acontece na noite desta terça-feira. "Dilúvio, meu novo single, hoje meia-noite", escreveu a rapper nas redes sociais.

Na semana passada foi lançado o documentário "A Vida Depois do Tombo", que mostram os eventos que levaram à eliminação de Karol Conká do "BBB 21" com mais de 99% dos votos. Durante sua participação no reality show, Karol ganhou fama de vilã após maltratar Lucas Penteado, inventar histórias sobre Bil e Carla Diaz e implicar com o sotaque de Juliette.