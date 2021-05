Por O Dia

Publicado 04/05/2021 14:42

Rio - O apresentador Geraldo Luís volta à Record nesta quarta-feira após testar positivo para a Covid-19. Em entrevista ao programa "A Noite É Nossa", Geraldo contou como foi ficar 22 dias internado e o que está fazendo para se recuperar das sequelas.



"Tive arritmia, perdi 70% de movimento da perna. Também perdi o movimento do meu pé, mas agora está voltando. Estou fazendo fisioterapia todo dia, tomando remédios. Mas isso não é nada. Sabe por quê? Porque eu poderia não estar aqui", disse para a repórter Thatiana Brasil.

fotogaleria

O apresentador teve alta em 20 de março, mas ainda não foi liberado para voltar a emissora. "Eu sobrevivi. Sou um milagre e quero dizer isso para todo mundo, que a vida vale a pena. É um momento de recomeço de tudo. Ser o mesmo Geraldo que eu entrei na UTI? Não!", prometeu.Ele também lembrou dos 11 dias que passou na UTI. "No sexto dia, já estava com 85% do pulmão tomado. Aí, perdi 12 quilos", explicou. "A presença silenciosa do João Pedro era um pedaço de Deus. Quando saí da UTI para o quarto, todos os dias foi o meu filho que me deu banho. Meu filho virou enfermeiro, meu filho foi de uma ternura", relembrou.Durante a conversa, o apresentador citou alguns artistas que o ajudaram durante o período difícil, incluindo Xuxa Meneghel. "Ela me ligou quando eu estava internado, preocupada. Quando ela gosta, ela gosta. É um amor. A Sabrina [Sato] falou comigo. Cesar Filho me trouxe até oxigênio em casa. Tom Cavalcante, a Tici [Pinheiro]...", comentou.Geraldo comandou o programa "A Noite É Nossa" de janeiro a março, após o afastamento do apresentador, a atração ficou com Luiz Bacci. "O Bacci é um irmão. Quero agradecer tua hombridade, tua generosidade. Se um dia eu puder devolver o que você fez, pela tua honestidade, pela tua delicadeza comigo, pelo teu gesto... Tomara que um dia eu consiga. Tomara!", completou.