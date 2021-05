Por O Dia

Publicado 04/05/2021 16:03 | Atualizado 04/05/2021 16:13

Rio - Tatá Werneck usou as redes sociais nesta terça-feira para afastar os rumores de que o ator Paulo Gustavo , internado com Covid-19, teria morrido. Através do Twitter, a atriz e apresentadora informou que a situação é grave e explicou que ele não tem comorbidades."A situação do Paulo é muito grave. Mas ele está vivo. Parem. Parem de querer ganhar likes em cima dele. Nesse momento ele está vivo. Deixem o Paulo em paz. Deixem meu amigo em paz!", escreveu. "A situação dele é grave. Mas mesmo assim é muito cruel darem uma notícia. Tirarem as chances e as esperanças. Paulo está vivo. Permanece lutando. Sabemos da dificuldade e da gravidade. Mas por favor não deem notícias para ganhar likes", completou.