Maitê Proença reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 16:41

Rio - Maitê Proença não parece ter pressa em procurar um novo amor. Em entrevista à revista "Quem", a atriz de 63 anos falou sobre a procura por um "homem que soubesse velejar", como disse nas redes sociais.



“Nenhum dos candidatos sabia velejar (risos). Me sinto solitária mas vou dando meu jeito. Busco os ensinamentos dos sábios, tento praticar o que eles ensinam, respiro, me movimento, faço exercícios, ioga, alongamento, me alimento com sensatez…”, afirmou.