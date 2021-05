Thaís Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 16:41

Rio - Thaís Braz falou sobre sua fama de planta no "BBB21". Em entrevista à revista "Quem", a dentista explicou que a brincadeira começou no início de jogo quando foi ficando mais introvertida, com receio dos acontecimentos e polêmicas que aconteciam no reality nas primeiras semanas.



“Aconteceu muita coisa nas três primeiras semanas e eu recuei muito no começo. Comecei a receber emoji de planta no queridômetro e isso me deixou chateada. Eu não queria ser planta. Isso foi algo que me incomodou e as pessoas perceberam. E aí começaram a me chamar assim. Levei na brincadeira e pensei em reverter isso. Por isso disse: ‘Se eu for a planta, vou ser A planta’. Se eu tiver esse rótulo, vou ser a melhor nele. Comecei a brincar com isso e acabou pegando bem”, explicou.