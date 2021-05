Pedro Scooby Divulgação/GQ

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 16:16

Rio - Pedro Scooby voltou a surfar alguns dias após sofrer um acidente na Indonésia. O surfista compartilhou nas redes sociais um vídeo em que pega onda no mesmo local do acidente e aproveitou para mandar um recado para a mãe, Gracinda Mota.



"Desculpa, mãe, a desobediência, mas eu voltei pra água dois dias depois do acidente, no mesmo lugar! E vou te falar, foi fod*! Eu amo esse lugar", declarou. "Agora estou aqui, cheio de dor de cabeça, com os pontos abrindo. Mas feliz", disse para um seguidor.