Publicado 11/05/2021 16:45 | Atualizado 11/05/2021 16:47

Raquel Pacheco, 36, mais conhecida como Bruna Surfistinha, contou aos seus seguidores do Instagram quais serão os nomes de suas filhas. Grávida de cinco meses do noivo, Xico Santo, ela disse que as meninas se chamarão Maria e Elis.



"Dois nomes simples de mulheres fortes e guerreiras. Ainda não decidi se minha Maria carregará outro nome, existe esta possibilidade ou se será apenas Maria. Estou pensando... E sim, Elis é em homenagem a Elis Regina!", contou Raquel.



"Assim que confirmamos a gravidez, no dia 19 de janeiro, eu e meu noivo começamos a pensar em um nome, pois até então achávamos que fosse apenas um bebê. Por sorte, assim como eu, ele também não curte a ideia de colocar algum nome que esteja na moda do momento", disse Raquel.



"Nunca imaginei que seria tão gostoso conversar sobre nomes e jogar no Google pra descobrir os significados. No primeiro ultra descobrimos a gestação gemelar, algo que facilitou bastante este momento, afinal cada um escolhe um nome. A decisão inicial desde nossa primeira conversa continuou: escolher nomes pequenos, simples e fortes", explicou a escolha por nomes simples, mas fortes.