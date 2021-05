Lucio Mauro Filho e o pai Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 16:57

Rio - Lucio Mauro Filho usou as redes sociais nesta terça-feira para fazer uma homenagem a Lúcio Mauro no dia em que o pai completou dois anos de morte. O ator relembrou o carinho do pai e uma peça que fez ao lado dele.



"Há dois anos, Seu Lúcio partia para o outro plano, depois de uma vida linda de amor às artes e à família. Tinha 92 anos, trabalhou até os 90 e só parou por causa das sequelas do AVC que lhe acometeu. Mesmo sendo filho do segundo casamento e nascendo quando ele já se tornava um cinquentão, deu tempo de viver tudo com ele. Fomos parceiros, ele cuidou dos meus dois primeiros filhos e ainda deu tempo de conhecer Liz, que veio anos depois dos irmãos", disse.