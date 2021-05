Rainha Elizabeth II Divulgação

Alastair Campbell, âncora do "Good Morning Britain", cometeu uma gafe complicada nesta quarta-feira (12). Enquanto conversava com o ator e ex-jogador de futebol Vinnie Jones sobre luto e saúde mental, ele anunciou a morte da Rainha Elizabeth II, que está viva e com 95 anos.



"Conversamos muito sobre o Príncipe Philip após a morte da Rainha", declarou Campbell. Alguns minutos depois, o jornalista voltou ao assunto. "Posso só dizer uma coisa? Acho que, talvez, tenha acidentalmente anunciado a morte da Rainha. Eu obviamente estava me referindo ao Príncipe".