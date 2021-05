Harry Reprodução/Instagram

13/05/2021

Rio - Harry revelou que já tinha considerado a ideia de se afastar da família real britânica antes de conhecer Meghan Markle. Durante uma conversa no podcast "Armchair Expert", o duque de Sussex confessou que percebeu que queria deixar a realeza após refletir sobre como sua mãe, Diana Spencer, sofreu após casar com Charles.



"Esse é o trabalho, certo? Sorria e aguente, vá em frente", observou Harry. "Quando tinha 20 e poucos anos, era um caso de 'não quero esse emprego. Não quero estar aqui, não quero estar fazendo isso. Veja o que aconteceu com minha mãe", explicou. "Como vou me estabelecer, ter uma esposa e uma família, quando eu sei que isso vai acontecer de novo?", completou.