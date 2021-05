Luiza Possi com o filho, Lucca, e o marido, Cris Gomes Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 15:43 | Atualizado 13/05/2021 15:45

Grávida pela segunda vez, Luiza Possi abriu o coração sobre a nova gestação. Em uma conversa à "Caras", a cantora revelou que descobriu que estava grávida enquanto passava por um momento delicado.

fotogaleria

Publicidade

"Estava em momento bem triste, um luto muito difícil. Foram 60 dias em uma angústia sem fim com o meu pai internado. E do nada, descobri que estava grávida durante esse período. Era aquele misto de luto com alegria. Mas a alegria conseguiu falar mais alto", disse. O produtor musical Liber Gadelha, pai de Luiza, faleceu no começo de 2021 por conta da Covid-19.



Segundo Luiza, que já é mãe de Lucca, a gravidez veio na hora certa. "Essa gravidez me salvou. Me salvou e me tirou do fundo poço".