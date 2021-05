Mariana Ximenes Reprodução

Mariana Ximenes começou a semana se exercitando e mostrando toda sua flexibilidade. Nas redes sociais, a atriz compartilhou algumas fotos fazendo yoga à beira da praia.

“Alonga, puxa, estica, respira e foca! Boa semana a todos”, escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores se impressionaram com as poses. “Elasticidade nota mil”, disse um. “Maravilhosa", escreveu outro.

Enquanto isso, as atrizes seguem estudando para seus personagens. Focada no trabalho, Mariana Ximenes mostrou que passou a noite - de pijama - estudando texto com a colega de cena, Gabriela Medvedovski, conhecida do público pelo papel de Keyla, em 'Malhação - Viva a Diferença'.

"Sextou de pijama com minha parceira Gabi estudando o texto de #nostemposdoimperador", escreveu Mari, que ainda está no ar, pelo menos neste sábado, como a Tancinha, no último episódio de 'Haja Coração'.