Por O Dia

Publicado 17/05/2021 22:02 | Atualizado 17/05/2021 22:03

No fim de semana, Thales Bretas compartilhou uma imagem ao lado dos filhos Gael e Romeu. Após a publicação, uma homenagem à família de Paulo Gustavo emocionou a internet.

Os fotógrafos fotógrafos Kamila e Diego fizeram uma montagem com a foto e colocaram Paulo Gustavo de mãos dadas com a família.

"O Thales Bretas, esposo do Paulo Gustavo, postou essa foto, e um dos filhos estava com a mãozinha pro alto, como se estivesse segurando a mão de alguém. Não resistimos e fizemos essa montagem em homenagem. Eterno Paulo Gustavo!", escreveram Kamila e Diego no perfil do Instagram.

