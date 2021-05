Kurt Cobain AFP

Por iG

Publicado 18/05/2021 18:45

Parte dos cabelos de Kurt Cobain, eterno frontman do Nirvana, foram leiloados por US$ 14.145 (cerca de R$ 75,5 mil no câmbio atual). Ao todo, foram seis fios leiloados, sendo que o mais longo conta com um pouco mais de seis centímetros.



Esses fios de cabelo de Cobain são originais de um corte de cabelo do cantor realizado em 1989. Naquela época, o Nirvana estava em turnê de divulgação de seu álbum de estreia Bleach, lançado em junho daquele ano, quando a banda ainda contava com o baterista Chad Channing e eles mantinham contrato com a icônica gravadora independente Sub Pop Records.