Gil do Vigor desembarca em São Paulo com almofada divertida

Rio - Gil do Vigor segue viajando de um lado para o outro desde que saiu do "BBB 21". Na tarde desta terça-feira, Gil desembarcou no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, todo estiloso e segurando uma almofada em formato de arco-íris. Como tem acontecido sempre, Gil fez o maior sucesso com os fãs e posou para muitas fotos com seus admiradores.

Relatar erro