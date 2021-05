Marilyn Monroe Reprodução

Rio - A estátua de Marilyn Monroe em que a atriz está com o vestido voando e a calcinha à mostra irá retornar para a cidade de Palm Springs, na Califórnia. A decisão está causando revolta no diretor do Museu de Arte de Palm Springer, Louis Grachos, onde a estátua vai ficar, e uma petição online foi criada para a imagem de Merilyn não voltar ao local.



"A ideia das crianças deixando nosso museu e, logo de cara, vendo as roupas íntimas dessa enorme escultura de Marilyn seria algo altamente ofensivo", explicou Louis. No entanto, Aftab Dada, diretor do Palm Springs Hilton e chefe do PS Resorts, organização que determinou a volta da estátua, defendeu a decisão e disse que a obra "deixa a maioria das pessoas muito feliz". "As fotos tiradas e transmitidas para todo o mundo não farão outra coisa senão beneficiar a cidade de Palm Springs", avaliou em entrevista ao site "NPR".