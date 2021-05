Kim Kardashian e Kanye West teriam iniciado divórcio em fevereiro de 2021 Reprodução

Publicado 18/05/2021 17:47 | Atualizado 18/05/2021 18:24

Rio - Um grupo de ex-funcionários de Kim Kardashian e Kanye West planeja um processo coletivo contra o ex-casal. De acordo com o "The Sun", o grupo quer pedir indenização por supostos maus tratos cometidos pela empresária e pelo rapper.



Fontes próximas relataram que o suposto processo contra Kim e Kanye é semelhante a um, que atualmente está em curso, movido por antigos membros do coral das missas dominicais de West. "Como os ex-membros do coral estão processando, outros funcionários estão considerando suas opções", disse. "Há um aparente potencial nesse processo, envolvendo principalmente funcionários que trabalharam para a Kim. São ex-funcionários domésticos que jamais tiveram seus contratos legalizados", relatou.