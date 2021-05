Sasha Meneghel se casa com João Figueiredo no civil Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 18:24 | Atualizado 19/05/2021 17:32

Rio - Sasha Meneghel não convidou a avó paterna, Beth Szafir, para seu casamento na última sexta-feira. Segundo o site "Notícias da TV", Beth não está relacionada nem para a festa que será realizada no final deste mês em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.



“Foram apenas os pais”, explicou a mãe de Luciano Szafir. Por conta da pandemia, a cerimônia deve contar com apenas 20 convidados, entre eles, os familiares dos noivos e amigos íntimos.