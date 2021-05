Léo Santana e Lorena Improta Divulgação/Lucas Sakamoto

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 19:12

Rio - Lore Improta, de 27 anos, falou mais sobre sua relação com Léo Santana, com quem espera o primeiro filho. Em conversa com Thais Fersoza, a dançarina explicou o motivo das idas e vindas no relacionamento e contou como se sentia após romper com o cantor.



"Foi muita imaturidade, mais da parte dele do que da minha. Ele mesmo fala isso. Ele terminava comigo sem motivo. Não era traição, agressão, briga... não tinha nada sério. Isso era o que mais me machucava", contou.