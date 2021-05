Fábio Porchat participa do ’Casa Kalimann’ e público percebe ’constrangimento’ do apresentador Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 12:06 | Atualizado 19/05/2021 12:13

Rio - O novo episódio do programa "Casa Kalimann", comandado por Rafa Kalimann no Globoplay, deu o que falar nas redes sociais. Mais uma vez a atração foi alvo de críticas e piadas na internet. No episódio desta terça, Rafa recebeu Fábio Porchat e os internautas notaram o "constrangimento" do apresentador ao ser submetido aos quadros e brincadeiras do programa.

fotogaleria

Publicidade

Em um dos quadros, Porchat é desafiado a mudar de personalidade todas as vezes em que Rafa apertava um botão. O público, no entanto, não parece ter gostado da brincadeira e fez várias piadas com o desconforto do apresentador. A encenação de Rafa ao ensinar Porchat como brincar rendeu vários memes.

"Fábio, você podia ter me ligado. A gente mandava um resgate", brincou uma pessoa. "Por trás das risadas nervosas de Porchat haviam diversos pedidos cifrados de 'socorro, me tirem daqui'", disse outro internauta.

Publicidade