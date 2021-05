Paulo Gustavo, em 'Minha Mãe é Uma Peça 3' DIvulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 15:20 | Atualizado 19/05/2021 15:21

O perfil oficial da Netflix anunciou, nesta quarta-feira, a entrada do filme "Minha Mãe É Uma Peça" no catálogo da plataforma. O filme estará disponível a partir do dia 7 de junho.

"Arrumando a casa pra receber esse verdadeiro talento. Paulo Gustavo eterno", escreveu o perfil na legenda do anúncio.







