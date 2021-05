Laura Keller Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 17:16

Rio - Laura Keller resolveu responder algumas perguntas dos seguidores em seu Instagram sobre o relacionamento com o ex-marido, Jorge Sousa, com quem tem um filho. A DJ, que ainda mora com Jorge, contou que está se esforçando para que a convivência melhore.



"Melhorou. Não é o paraíso, mas pelo Jorge Emanuel estou me esforçando. Não é fácil, mas pelo meu filho faço o que for preciso", explicou. Laura ainda disse que acredita que seja uma nova mulher após o fim do casamento, em dezembro de 2020. "Estou trabalhando diversas questões na terapia. Muita coisa aconteceu e eu ainda estou no processo de me descobrir. Na verdade, acho que isso leva uma vida inteira (risos)", completou.