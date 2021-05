Por O Dia

Rio - Preta Gil resolveu falar sobre o momento que está vivendo, de luto pela morte de Paulo Gustavo, que morreu vítima de complicações da Covid-19. Nas redes sociais, a cantora falou sobre a saudade do humorista e que a “presença” dele é “gritante”.



"Sobre arrumar forças pra seguir: não tá sendo fácil, hoje eu me maquiei, trabalhei, chorei, voltei a trabalhar, desmarquei reunião, chorei mais um pouco, tomei um café, retoquei a maquiagem e fiz essa foto, pois eu preciso me forçar a voltar a trabalhar. Fico nesse dilema, quero viver meu luto, minha tristeza, mas quero e preciso trabalhar!!!", desabafou.

Em seguida, Preta detalhou as conversas que tem com o humorista. "Eu sempre converso com PG, sempre falo com ele e em nossas conversas escuto ele falando ‘aw, deixa de palhaçada, Preta, vai viver sua vida, construir sua história, tocar seus negócios e carreira'. Como pode isso gente? Ele mesmo me consola", disse."Eu nunca senti isso, mesmo na ausência, a presença dele em mim é gritante. Só penso: se tá difícil pra mim, pra nós amigos, imagina para a Déa Lúcia, Juliana Amaral, Thales Bretas e seu Júlio", contou. "Vou voltar os meus trabalhos, voltei a me cuidar e vou me fortalecer com o tempo, mas a saudade tá doendo!!! #paulogustavoeterno", finalizou.