Gwyneth Paltrow e sua vela com cheiro de orgasmo Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 15:03

Rio - A empresa de Gwyneth Paltrow está sendo processada por um homem que afirma que o produto mais famoso da marca, a vela This Smells Like My Vagina (isso cheira como a minha vagina) explodiu a casa dele. Segundo o jornal Daily Mail, o processo ultrapassa o valor de US$ 5 milhões, cerca de 26 milhões de reais.



Ainda de acordo com o jornal, o homem que está processando a empresa se chama Colby Watson e vive no Texas, Estados Unidos. Ele informa que comprou a vela no site de Paltrown, o Goop, por US$ 75, cerca de 394 reais, em janeiro, mas após três horas de uso o item "ficou envolto em chamas" e acabou explodindo.