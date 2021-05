Cintia Dicker Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 18:33 | Atualizado 20/05/2021 18:34

Pedro Scooby está curtindo uns dias de férias com Cintia Dicker. No Instagram, o surfista vem atualizando os seguidores com cenários paradisíacos de Bali, na Indonésia. Nesta quinta-feira, o atleta publicou um vídeo no qual filma a mulher aproveitando a piscina do hotel completamente nua.

fotogaleria

Publicidade

"Com ela tudo se torna o paraíso", declarou. Em seguida, Scooby postou um vídeo no qual Cintia aparece curtindo sertanejo. "Ela é maravilhosa, sim", disse o surfista.