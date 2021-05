Otavio Mesquita e ‎Melissa Wilman Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 20:00

Rio - Otávio Mesquita falou sobre o fim do casamento com Melissa Wilman. Durante entrevista para Daniela Albuquerque, do "Sensacional", o apresentador contou que além do desgaste natural, o casamento de 12 anos foi prejudicado pela pandemia do novo coronavírus.



“Houve um desgaste. Tive um problema de saúde, burnout, relacionado ao excesso de trabalho, excesso de um monte de coisa. A televisão é 50% da minha vida, os outros 50% são empresas nas quais sou sócio. Então tive um estresse, desgaste mental, fiquei quatro dias hospitalizado”, explicou.