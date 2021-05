Meghan Markle e príncipe Harry anunciaram, em fevereiro, que estão esperando um segundo filho AFP

Por iG

Publicado 21/05/2021 16:57

Príncipe Harry abriu o jogo sobre a saúde mental e a vida na família real. Em uma nova entrevista para Oprah Winfrey, para a série "The me you can't see", o marido de Meghan Markle voltou a falar sobre as crises suicidas da esposa e contou que a realeza não ajudou a ex-atriz a lidar com esses problemas.



O pai de Archie falou que pediu por ajuda da família real diversas vezes para lidar com todo o assédio e críticas que ele e Meghan recebiam. Harry fala que não teve nenhuma resposta, apenas o "silêncio total e a negligência". Ele disse que não vai ser mais "intimidado em silêncio" e contou um pouco do que aconteceu durante o período em que ele e a mulher ainda eram ligados à coroa britânica.