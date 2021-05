Jennifer Lopez AFP

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 14:29 | Atualizado 21/05/2021 15:54

Rio - Jennifer Lopez conseguiu um tempo em sua agenda para voltar para Los Angeles, na Califórnia, e aproveitar mais tempo ao lado de Ben Affleck, seu ex-noivo. Segundo a revista "People", a cantora viajou para a cidade no início desta semana.



"Jennifer esteve em Los Angeles por alguns dias. Ela passou um tempo com Ben. Eles mantiveram contato todos os dias desde sua viagem a Montana", informou uma fonte da revista. "É uma situação complicada, já que eles moram tão longe um do outro. Mas os dois parecem empenhados em fazer as coisas funcionarem", acrescentou.