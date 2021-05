Por O Dia

Publicado 21/05/2021 14:59 | Atualizado 21/05/2021 15:56

Bruno De Luca é o encarregado de comandar a transmissão da primeira e tão esperada live de Israel e Rodolffo, após a passagem de Rodolffo pelo Big Brother Brasil 21. Já em solo goiano, Bruno compartilhou através das suas redes sociais, o palco onde os cantores sertanejos se apresentam nesta sexta-feira (21), que adianta a super produção que está sendo preparada. O show virtual vai ser transmitido a partir das 19h30, pela televisão e no Youtube do Multishow e da dupla.

fotogaleria

Embalados pelo sucesso do hit ‘Batom de Cereja’, que ultrapassou os 250 milhões de reproduções nas plataformas digitais, eles prometem atrair um grande público online e abrir o fim de semana com chave de ouro. O ex-BBB e amigo Caio Afiune, o Bastião, também marcará presença, só que de forma inédita: cozinhando ao vivo algumas de suas receitas. A apresentação de Bruno De Luca vai rolar até as 21h, enquanto a transmissão acontece pelo Multishow. Depois, a live terá continuidade apenas pelo Youtube da dupla e sem hora para acabar.