Publicado 21/05/2021 15:03 | Atualizado 21/05/2021 15:55

Rio - Mariska Hargitay, estrela da série policial "Law & Order: Special Victims Unit", usou as redes sociais para expressar sua emoção após uma menina de 11 anos conseguir escapar de uma tentativa de sequestro e identificar o criminoso. A tentativa de rapto aconteceu na última terça-feira em Pensacola, na Flórida. Alyssa Bonal conseguiu escapar usando o que aprendeu na série.



"Alyssa, antes de tudo, fico muito aliviada e grata por saber que você está segura. Fico muito honrada de fazer parte de sua história incrível. Você é uma jovem muito corajosa, forte e esperta. Acho que a equipe de SVU talvez inclua um slime em seus equipamentos de combate ao crime! Continue tomando conta de você e dos seus. Com todo o meu amor, a sua fã número um, Mariska", disse a atriz.

Bonal estava brincando com um slime azul quando Jared Paul Stanga tentou sequestrar a menina. Bonal sujou o criminoso com o slime e fugiu, horas depois, ele foi encontrado e identificado com o slime em sua roupa.Em entrevista, a mãe de Alyssa, Amber Bonal, disse que ela sabia que tinha que "deixar alguma evidência, como em 'Law & Order: SVU'". "Eu sabia que deveria deixar alguma evidência se fosse para os policiais encontrá-lo", explicou Alyssa.Acusado de tentativa de sequestro, Jared responderá ao crime dentro da prisão e com uma fiança de US$ 1,5 milhão.