Publicado 21/05/2021

Kevin O Chris ganhou destaque absoluto nos rankings das plataformas digitais, apenas cinco semanas após lançar seu álbum. No Spotify, 'Todo Mundo Ama O Chris' se consagrou em sexto lugar na lista dos álbuns mais executados na semana, já na lista de faixas mais tocadas diariamente, o mega hit 'Tipo Gin' se mantém firme no top 5, há vários dias. No Tik Tok Brasil, ela é a faixa mais reproduzida nos desafios há quase um mês. E não para por aí, Kevin é um fenômeno também em território internacional, em Portugal a faixa ocupa os primeiros lugares do Spotify e também é a mais escutada no iTunes, além de garantir espaço na lista mais cobiçada pelos artistas da música: O top 200 global do Spotify.