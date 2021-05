Por O Dia

Publicado 21/05/2021 16:26

Rio - Giovanna Ewbank surpreendeu os seguidores ao revelar que adotou um burro que sofria maus-tratos. Nas redes sociais, a atriz contou que Einstein, o burro, ficará no rancho da família.



"Bom dia!! Deem boas vindas ao novo integrante da família Ewbank Gagliasso. Esse é o Einstein, um senhor burrinho de vinte anos que passou vida toda sendo muito maltratado, mas nossos amigos do @garranimal o resgataram, estão cuidando muito bem dele e logo mais ele vem pro nosso @ranchodamontanha! Não vejo a hora dele chegar em um lugar lindo, onde vai poder brincar livremente e aproveitar a vida como ela deve ser. Seja bem vindo, amorzinho, aqui você terá muito amor e carinho", disse.

fotogaleria

Recentemente, Giovanna e Bruno Gagliasso adotaram uma cachorrinha surda. O animal foi deixado na porta de uma ONG de uma amiga do casal e acabou entrando para a família. "Titi ficou superfeliz, o Bless ficou tipo 'meu Deus mais um cachorro para ficar mordendo meu pé e o Zyan já gritando de felicidade", contou Giovanna, em seu canal no YouTube, sobre a reação dos filhos. "Em 5 minutos eu já estava apaixonada por ela. Todas as vezes que a gente vê Santa a gente pensa no Bruno", disse ela.