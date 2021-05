Saulo Poncio Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 16:47 | Atualizado 21/05/2021 16:48

Saulo Poncio se pronunciou, nesta sexta-feira, sobre os rumores de estar traindo Gabi Brandt. Pelos Stories, do Instagram, o cantor se defendeu das acusações e negou que esteja enganando a esposa.

"E aí, tudo bem? Vou falar bem rápido, não quero o meu tempo sobre essas falsas notícias. Tem uma coisa que eu carrego na vida, que eu prezo por ela: meu testemunho", iniciou.

"E todas as vezes que acontecer, eu vou vir aqui aparecer, e vou vir me defender, porque eu não posso permitir que essas pessoas que ainda não conhecem a verdade manchar a coisa mais linda que eu tenho hoje, é o meu meu testemunho. Ninguém pode sujar o meu testemunho, nada, ninguém, nem nenhuma situação vai sujar a coisa mais linda que eu carrego hoje, que é a minha transformação em uma nova pessoa", continuou.

Saulo também mandou um recado para os fãs do casal: "Para as pessoas que gostam da gente, tô aqui dizendo que é tudo mentira. Eu não saio da minha casa, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo a vida que eu tenho hoje, eu amo a vida que Deus me deu hoje", disse.

"Eu quero que me mostre uma foto minha no poker. Tem mais de um ano e meio que eu não jogo. Isso é um dos meus testemunhos, eu era praticamente viciado em jogar poker. Eu quase não vou à São Paulo, quero uma foto minha em São Paulo, quero uma foto minha casa de poker, eu quero ver essas noticias aí".