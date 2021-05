Roberta Miranda Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 18:23 | Atualizado 21/05/2021 18:31

Roberta Miranda foi condenada a pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais a um segurança de Gusttavo Lima. A ação foi movida após a cantora ter ofendido o profissional em um vídeo nas redes sociais.

fotogaleria

Publicidade

O vídeo foi publicado em 2019. Nele, Roberta explica que teve problemas com o segurança ao tentar entrar no camarim de Gusttavo Lima. "Bom, galera, tentando assimilar, tentando digerir essa merd* toda que aconteceu com o segurança do Gusttavo Lima. Esse cara é asqueroso, esse cara não tem educação. Você, Paulão, não tem educação. Você é um forte candidato a levar chifre das mulheres, porque homem tem que ser educado, delicado, entendeu? Tem que ter elegância, e você não teve", disse Roberta na gravação.

Segundo informações do site UOL, o juiz Eduardo Walmory Sanches, do 2º Juizado Especial Cível da comarca de Aparecida de Goiânia, entendeu que "houve ofensa à honra objetiva do reclamante, com alcance de milhares de pessoas, já que foram utilizadas palavras humilhantes".

Publicidade

Confira o vídeo:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberta Miranda (@robertamiranda)