Rio - Camila Pitanga resolveu contar aos seguidores que a partir de agora sempre vai postar tudo o que sente vontade. Para começar o que chamou de TVP, Tive Vontade de Postar, a atriz compartilhou uma foto do anúncio da gravidez.



"Agora que decidi fazer o #TVP (Tive Vontade de Postar), sempre que tiver uma foto astral, vou postar. Quem me encaminhou essa com muito amor foi a minha co-comadre, Micaela Góes. Estávamos conversando essa semana, porque era aniversário da Antonia e lembramos desse dia, quando convoquei as pessoas mais chegadas para comunicar minha grande conquista que era estar grávida. Estava celebrando com toda minha alegria e emoção", contou.

Mãe de Antonia, de 13 anos, a atriz explicou: "Obs: Estou ao lado do Claudinho, pai da Antonia. Atrás a Benedita, minha ótimadrasta. E mais atrás, nessa foto que quase não dá para ver seu rosto, vemos Dedé, Marlete dos Santos, que eu amo tanto. Que já se foi tem bastante tempo, mas a saudade gostosa permanece aqui. Ela estará sempre em nossos corações. No meu e no da Antonia, que nesse dia ainda não conhecia o mundo e nem a Dedé, apenas da minha barriga".Nesta quinta-feira, Camila aproveitou que a filha completou 13 anos para fazer uma declaração. "Da sua primeira mamada gulosa. Ah! Que alegria lembrar daqueles seus olhos pequeninos me olhando e mamando concentrada… Dou um salto no tempo e lembro de você balbuciando suas primeiras sílabas, uma avidez para se comunicar! Mais um salto e você suadinha de biquíni andando de patins, que menina mais moleca, autêntica e sapeca. Meus pensamentos vão me conduzindo a você cantando e emocionando toda a plateia do teatro Tom Jobim. Você sempre autêntica e íntegra. Cheia de posição e inteligência. Você me encanta, Antonia, você cresce e me surpreende, me anima, me espanta com sua sensibilidade. Meus amigos gostam de conversar com você. Eu aprendo tanto com você e tenho a felicidade de saber que tenho muita vida com você. O tempo agora nos convoca, filha. Confio muito na sua luz, rego seu amor à vida. Estou do seu lado para o que vier! Te amo", disse.