MC VK publicou, nesta sexta-feira, um vídeo em suas redes sociais para falar sobre a morte do amigo, MC Kevin, no fim de semana.

No vídeo, VK falou sobre a amizade com Kevin e relembrou alguns momentos que os dois passaram juntos. "A gente era amigo de verdade. Não era algo que 'nossa, eu só preciso dele'. Não. O Kevin também precisava de mim. Não financeiramente, mas de um ombro amigo. Ele reconhece meu coração. Pode ter certeza que ele tá reconhecendo meu coração até hoje. Ele é luz, ele me transformou".

"Eu já vi ele na luta, já vi o choro dele, já vi os planos dele sendo construídos e os planos dele dando certo. Não só vi ele sucedido, não. Conheci ele sete anos atrás. Não estou sabendo lidar. Estou sendo massacrado, injustiçado, apanhando. Estão me agredindo muito, mano. Agredindo minha família, minha filha".

VK também falou sobre o depoimento que prestou às autoridades. "Já deixei tudo na mão da polícia: meu celular, minha senha. Fiz dois testemunhos, mas falei pro advogado voltar lá pra avisar que estou à disposição de fazer o que for. Não estou fugindo, pode ter certeza. Só eu sei o que estou passando e não vou fugir dessa luta. Espero que isso pare, não estou aguentando mais. Não tive um momento de luto pelo meu amigo".

"O que me dá forças pra seguir é a força que ele colocou em mim. O Kevin que me dá forças pra seguir. Eu não sei o porquê. Eu quero descobrir o porquê. Perdi um amigo do coração. A única pessoa que queria meu bem".

