Rio - Em mais uma entrevista à Oprah Winfrey , Harry contou que não recebeu apoio do pai, Charles, após a morte da mãe, Diana. As declarações fazem parte da série sobre saúde mental "That Me You Can't See", conduzida pelo duque ao lado da apresentadora, que estreou na última sexta-feira, na Apple TV+.Segundo o jornal "The Sun", em um dos episódios da série, o neto da rainha Elizabeth II afirmou que Charles subestimou o luto e os problemas de saúde mental dele e do irmão, príncipe William, após o falecimento de Lady Di, em 1997. “Meu pai costumava dizer, quando eu era mais jovem, para William e eu: ‘Bem, foi assim para mim, então vai ser assim para vocês'”, contou. “Isso não faz sentido. Só porque você sofreu, isso não significa que seus filhos tenham que sofrer. Na verdade, muito pelo contrário”, completou.