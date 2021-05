Arthur, BBB21, big brother brasil Reprodução/divulgação/Globo

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 16:26

Rio - Arthur Picoli, ex-participante do "BBB21", contou que se importa com a aparência e que conheceu skincare com os colegas de confinamento do reality. Em conversa com a revista "Quem", Arthur também refletiu sobre a quantidade de procedimentos que muitos influenciadores acabam se submetendo para ficar com "a aparência da moda".



“A primeira vez que passei um produto no rosto foi dentro da casa do BBB. Não sabia nem o que era skincare, achei que era um produto. Eu nunca tinha feito nada. Estou aprendendo, porque sei que preciso estar apresentável nos lugares, porque sempre tem gente querendo fotos. Se você aparece esculhambado, não é legal. Tem uma marca que me segue no Instagram e me chamava de ‘reizinho do skincare’. Eu aprendi a ensinar para a rapaziada na casa. Comecei a usar ali, inclusive a minha Vitamina C sumiu, estou sem. Alô marcas, estou disponível para skincare [risos]. Mas não fiz depois que saí da casa, não, no máximo passei um ácido hialurônico e só”, contou.