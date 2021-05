Ana Hickmann Divulgação/Edu Moraes

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 17:30

Rio - Ana Hickmann compartilhou em seu canal do YouTube o processo de construção de um lago no próprio quintal da mansão em Itu, interior de São Paulo. No Instagram, a apresentadora contou que o filho esteve presente no processo, ajudando a escolher alguns detalhes do lago.



"Em nenhum sonho mais lindo conseguiríamos imaginar este pedaço do paraíso na nossa casa. O Alezinho participou de todo o processo, escolha dos detalhes tamanho do lago e até escolha dos peixes. Tudo feito em 3 dias (inacreditável !!!)", escreveu Hickmann.