Na manhã desta segunda-feira, Mariana Uhlmann postou uma foto ao lado do marido, Felipe Simas, com quem está junto há mais de nove anos e tem três filhos. Ela fez uma reflexão sobre as fofocas cotidianas e questionou: "O que sai da nossa boca edifica ou magoa?".



"Há um tempo fui contar uma coisa pro Fi [Felipe Simas] e ele disse no meio da história: "Isso que você vai me contar vai edificar a minha vida? Edificou a sua? Da nossa família?". A resposta foi não continuar aquela normal 'fofoca'... Essa pergunta foi junto com o que buscamos hoje: um divisor de águas na minha vida! O que sai da nossa boca edifica ou magoa?", escreveu Mariana na postagem.









Os seguidores elogiaram a postura de Simas. "Temos que pensar no que a gente diz e no que a gente passa pra frente", disse uma. "O Espírito Santo tem me incomodado muito com isso. Eu não me sinto mais a vontade de participar de fofocas, só Ele mesmo para nos curar desse mal!", disse outra.



Recentemente, os dois disseram sobre como a religião tem os ajudado. "Eu me converti. Mari vem de um lar cristão, de uma família da igreja. Quando eu conheci a Mari, eu não era necessariamente da igreja, mesmo tendo sido criado num lar com valores cristãos", disse Simas em uma live com Mariana em seu Instagram.



No Twitter, no entanto, os internautas não concordaram tanto com a reflexão de Mariana e por lá a discussão se estendeu. Muitos argumentaram que não conseguiriam levar um relacionamento sem uma troca de fofocas. Outros concordaram com Simas e disseram que preferem um marido que cuida da casa e dos filhos do que um homem fofoqueiro.



Eu tô rindo com o povo falando da história do Felipe Simas, "Ainda bem que eu posso fofocar com o meu Marido" agora eu pergunto o seu marido cuida das crianças? Ele divide as tarefas de casa com você? Mas o importante é ter fofoca. Kkkkkk — Histórias que amo (@DoRelicario) May 24, 2021

E a esposa do Felipe Simas que foi contar uma fofoca e ele respondeu "isso que vc vai me contar vai edificar minha vida?"

Deus me livre namorar e não poder fofocar com o meu parceiro — [email protected] (@RAAYSSAAso) May 24, 2021