Kevin Spacey Divulgação/Netflix

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 18:15 | Atualizado 24/05/2021 18:15

Rio - O ator Kevin Spacey voltará a atuar em um filme após acusações de abuso e assédio sexual. "L’uomo Che Disegnò Dio", filme do cineasta italiano Luis Nero, será o primeiro trabalho do ex-astro de "House of Cards" depois que os casos foram noticiados.



No longa, Kevin vai viver um detetive, sendo um dos coadjuvantes da produção. O papel principal será de Franco Nero. “Eu estou muito feliz que Kevin Spacey tenha aceitado participar do meu filme. Eu considero ele um grande ator e mal posso esperar pra começar a filmar a produção”, afirmou o diretor da produção a ABC News.